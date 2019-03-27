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TBMM'ye D2 Yetki Belgesi başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Vatandaşlar, yolcu taşımacılığı için gerekli olan D2 Yetki Belgesi'ni alma şartlarının kolaylaştırılması için TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruda bulunuyor -Dilekçelerden: - "D2 Yetki Belgesi kiralama işi sektörde rant haline getirildi. Devletin kasasına girmesi gereken para elinde belgesi olan işletme ya da şahıslara gitmektedir"

TBMM Dilekçe Komisyonuna, yolcu taşımacılığı için gerekli olan D2 Yetki Belgesi alma şartlarının kolaylaştırılması amacıyla başvuruda bulunuluyor.

Yapılan başvurularda, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre tarifeli veya tarifesiz yurt içi yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilerin D2 Yetki Belgesi'ne sahip olması gerektiği anımsatılıyor.

D2 Yetki Belgesi'ni alabilmek için yasalarda belirtildiği üzere en az toplam 75 koltuk kapasitesine ve 30 bin TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması gerektiği belirtilen dilekçelerde şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu şartlar nedeniyle, şahıs olarak bu iş yapmak istendiğinde, D2 Yetki Belgesi'nin kiralanması gerekmektedir. Belge kirası ve diğer masraflar adı altında talep edilen tutar yıllık 3 bin TL'yi bulmakta, kiralanan belge de arzu edildiğinde iptal edilebilmektedir.

D2 Yetki Belgesi kiralama işi bu sektörde adeta bir rant haline getirilmiştir. Devletin kasasına girmesi gereken para elinde belgesi olan işletme ya da şahıslara gitmektedir. Bu noktada devletin ciddi gelir kaybı söz konusu olmaktadır.

Bu durumların değerlendirilerek, D2 Yetki Belgesi'nin, gerçek kişilere, en az bir birim taşıt ve toplam 16 koltuk kapasitesine ve 15 bin TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şeklinde değiştirilmesini ya da af mahiyetinde bir defaya mahsus olmak üzere şu an vergi mükellefi olan tüm meslektaşlarımıza makul bir bedel karşılığında verilerek hem mağduriyetimizin giderilmesini hem de bu paranın devletimizin kasasına girişinin sağlanarak rant kapısının kapatılmasını talep ederiz."

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