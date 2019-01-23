'TBMM'ye siber saldırı' davasında tahliye

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, TBMM'ye siber saldırı gerçekleştirerek bazı bakan ve milletvekillerine ait kurumsal e-posta adresleri ile sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri iddia edilen 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.Ç.'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, 27 Mayıs 2017 tarihinde 10 kişilik bir hacker grubuna operasyon düzenlendi. Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Aksaray ve Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TBMM'ye siber saldırı gerçekleştirerek, bazı bakan ve milletvekillerine ait kurumsal e-posta adresleri ile sosyal medya hesaplarını ele geçirip, devletin güvenliği için gizli kalması gereken bilgileri sosyal medya hesapları ve sitelerde yayınladıkları, bazı sanatçı ve gazetecilere ait sosyal medya hesaplarını da ele geçirip, kişisel bilgilerini ifşa ettikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekilleri ile ilgili tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'Yurtta Sulh Konseyi' adlı WhatsApp grubu kurarak, terör örgütü FETÖ mensuplarının serbest bırakılmasını istedikleri yönünde paylaşımlar yaptıkları ileri sürüldü.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDALAR

Şüphelilerden ilk olarak 7'si tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı. Daha sonraki süreçte A.Ç. dışındaki tüm tutuklular tahliye edildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından yargılanan sanıklardan tutuklu A.Ç. ile tutuksuz Çağrı E., Yusuf E., Yusuf Y., suça sürüklenen çocuk sanıklar Y.Y. O.D. ve S.C.Y. hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu olan, bu davanın tutuksuz sanığı Kadir G. Sincan Cezaevi'nden, Fatih K. Osmaniye Adliyesi'nden, Alpcan Ö. ise İzmir Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

'MİLLİ DUYGULARIMIZLA YAPTIK'

Etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını ifade eden sanıklardan Çağrı E., "Vekilleri hacklememizin kötü bir amacı yoktu. Milli duygularımızla yaptık. Onlara karşı bir kin veya hakaret duygusu beslemedim. 'Alakurt' rumuzunu kullanıyordum. Bunları yapma amacım belli bir şeyi duyurmaktı. Kötü bir amacım yoktu. Urumçi, Doğu Türkistan ya da Kırım'daki soykırımları duyurmak için yapmıştım. Bazı vekil danışmanları ile iletişime geçip, özür mailleri attım. Keşke böyle bir şey olmasaydı. İnternnet sitemiz yoktu. Facebook sayfamız vardı" diye konuştu.

'DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIK'

Sanık Yusuf Y. ise "Girdiğim hiç bir şeyde illegal bir şey yapmadım. Dikkat çekmek istedim. Bu şekilde olacağını bilemedim. Paylaşımlarımızı, 'Ayyıldız Tim' gibi diğer timlere karşı bir gövde gösterisi olarak yapıyorduk. Pek çok kişi bizi takip ediyordu. Bu yüzden bu şekilde paylaşım yapıyorduk. Kendi nefsimizi ve duygularımızı tatmin etme amaçlı paylaşımlardı. Bizler milliyetçi olarak yetişmiş insanlarız. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. 'Yurtta Sulh Konseyi' denildiği zaman FETÖ zannediliyor ama bizim onlarla alakamız yok" şeklinde konuştu.

'DİZİLERDEN ETKİLENDİM'

Suça sürüklenen tutuklu sanık A.Ç. de izlediği bazı dizilerden etkilendiğini ifade ederek, "Türk kimliğimi, davranışlarıma uygulamaya çalışırdım. Yasadışı hiç bir örgüte üye olmadım. Ülkem için canımı seve seve veririm. Hiç bir devlet kurumunun bilgilerini ele geçirmedim, ele geçirmeyi de düşünmedim. Yaptıklarım kendimi ön plana çıkarmak için yapılan cahilce işlerdi. Yaptıklarımdan utanç duyuyorum" dedi.

TEK TUTUKLU SANIK DA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.Ç.'yi, 20 aydır tutuklu olmasını göz önüne alarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. Duruşma ertelendi.

