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"TBMM'yi toplantıya çağıracağınıza kurultayı toplayın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 23:41 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce: - "(CHP yönetimine yönelik) TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin" - "Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz"

CHP'li Muharrem İnce, parti yönetimine yönelik, "TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin." ifadesini kullandı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin yönetimini eleştirdi.

"Olağanüstü kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın." ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti:

"TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin. Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz."

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CHP CHP'li Muharrem İnce Olağanüstü Kurultay Twitter

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