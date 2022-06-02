TBT ne demek? Instagram'da kullanılan TBT teriminin anlamı nedir, ne zaman ve nasıl kullanılır?

TBT, nostalji şeklinde ifade edilen popüler kavramdır. Bu terim, Instagram platformunda “#tbt” şeklinde kullanılır. Instagram kullanıcıları, paylaştıkları fotoğrafların açıklama kısmında TBT terimini hashtag şeklinde kullanırlar. Eski zamanlarda çekilen fotoğraflarla birlikte TBT terimi perşembe günleri paylaşılır.

TBT, bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Fotoğrafların altında TBT terimi kullanıldığında diğer kullanıcılar paylaşılan gönderinin geçmişte çekildiğini anlarlar. TBT terimi sadece fotoğraflarda değil videolarda da kullanılır.

TBT ne demek?

TBT açılımı; Throw Back Thursday şeklindedir. TBT Türkçesi, geçtiğimiz perşembe olarak belirlenmiştir. Yalnız “geçtiğimiz Perşembe” tam olarak TBT’nin karşılığı değildir. Instagram kullanıcıları; “#ThrowbackThursday” ve “#TBT” olarak kullanılan hashtag’leri perşembe günü eski fotoğrafların altında kullanır.

TBT kısaltması, popüler Instagram kullanıcılarının, “#ThrowbackThursday” etiketini daha önceki fotoğraflarla birlikte perşembe günleri paylaşmasıyla önem kazanmıştır. Popüler isimlerle birlikte akım haline gelen TBT, son dönemlerde birçok kullanıcı tarafından kullanılmaya başlanmıştır. TBT terimi ilk popüler olduğu dönemlerde sadece perşembe günleri kullanılırken günümüzde TB terimi kullanılarak diğer günlerde de nostalji amacıyla fotoğraf paylaşılmaya başlanmıştır.

TBT ne zaman ve nasıl kullanılır?

TBT anlamı geçmişte çekilen fotoğraflardır. Diğer Instagram hesapları, TBT hashtag’ini görünce fotoğrafın önceden çekildiğini anlar. Instagram’da “#tbt” hashtag’i fotoğrafın açıklamasının yapıldığı alanda kullanılır. TBT etiket şeklinde kullanıldığında “Keşfet” bölümüne düşme ihtimali artar. TBT;

• #tb,

• #tbt,

• #throwback hashtagler’i olarak kullanılır.

TBT, Nice Kicks isimli blog sayesinde ortaya çıkmıştır. Nice Kicks bloğu, ayakkabıları perşembe günlerinde “TBT” etiketi ile paylaşmıştır. Bu durum birçok Instagram kullanıcısının dikkatini çekerek bir akıma dönüşmüştür.

Uzmanların araştırmaları sonucunda oluşturulan rapora göre;