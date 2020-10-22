TBT nedir? TB ile TBT'nin farkı ne?

2011 yılında yayılmaya başlayan TBT trendi gün geçtikçe üzerinden yapılan paylaşımlar sayesinde daha popüler hale geliyor. Her gün milyonlarca sosyal medya kullanıcısı TBT etiketi paylaşıyor. Gelin, TBT ne demek, TBT ile nasıl beğeni alınabilir, TBT TB farkı nedir? sorularının cevabına birlikte bakalım. Nedir bu TBT? TBT’nin açılımı nedir? TBT trendi ilk olarak 2011 yılında kullanılmaya başlandı. Konuya, her geçen gün daha çok gördüğünüz ve duyduğunuz bu trendin ilk olarak açılımının ne olduğuyla başlayalım. TBT açılımı instagram ya da diğer sosyal medya platformları fark etmeden her yerde aynıdır. Buna göre TBT açılımı İngilizcede “Throwback Thursday” kelimelerinden meydana gelmektedir. Yani bu sözcük Türkçede, “geçtiğimiz perşembe” demektir. Peki nedir bu TBT? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım:

TBT, geçmişte yaşanılan bir olayın, bir anın perşembe günü paylaşılması trendine verilen isimdir. Adından da anlaşılacağı gibi bu akımın en önemli özelliği, geçmiş zamanda çektirdiğiniz bir fotoğrafın perşembe günleri paylaşılıyor oluşudur.

Ünlü isimlerin paylaşımlarında sık sık gördüğümüz TBT etiketi, kısa sürede yalnızca ünlü isimlerin değil her gün milyonlarca kişinin üzerinden paylaşım yaptığı bir Instagram trendi haline gelmiştir. Burada minik bir hatırlatma yapalım, eğer takipçilerinizden eleştiri almak istemiyorsanız bu etiketi amacına uygun ve zamanında kullanmanızda fayda var. Gelin TBT etiketi doğru bir şekilde nasıl kullanılacağına bakalım.

TBT etiketi doğru bir şekilde nasıl kullanılmalıdır? Herhangi bir sosyal medya kanalında kullanılan etiketler, diğer kullanıcıların benzer temadaki ya da içerikteki fotoğrafların gruplandırmasına olanak sağlar. Bu etiketlerin özellikle Instagram’da oldukça fazla kullanılmasının sebebi ise Instagram'ın fotoğraf üzerine kurulmuş bir sosyal medya sitesi olmasıdır. Hashtag(#) adı verilen sembolden sonra kullanılan kelimeler ile diğer kullanıcıların, fotoğraflarınızı kolaylıkla bulmasını sağlayabilirsiniz. TBT etiketi kullanarak 1 milyar kullanıcıya yaklaşan Instagramı kullanan diğer kullanıcıların fotoğraflarınıza erişmesini ve sizi kolayca bulmasını sağlayabilirsiniz. TBT etiketinin asıl amacı geçmiş zamandaki bir olayın, fotoğrafın paylaşılmasıdır. Dolayısıyla tema, kişi ya da herhangi bir şey gözetmeksizin paylaşım yapılabilir. Etiketin perşembe günü paylaşılması gerekse de günümüzde eski tüm fotoğraflar haftanın her günü TBT etiketi ile paylaşılmaktadır. Sosyal medya uzmanlarına göre, TBT etiketiyle fotoğraf paylaşılabilmesi için, fotoğrafın çekim tarihinden en az 5 yıl geçmesi gerekiyor. Günümüzde ise bu süre 1 ay hatta 1 haftaya kadar düşebiliyor. Bu fotoğrafları paylaşırken TBT etiketini değil de açılımı olan Throwback Thursday etiketini de kullanabilirsiniz. TBT etiketi kullanırken yapmamanız gereken en önemli şeylerden biri güncel çekilmiş bir fotoğrafı,daha çok insana ulaşmak amacıyla paylaşmak olacaktır.

O kadar fotoğrafı tek bir güne sığdıramayan kullanıcılar tarafından ortaya çıkarılan, Flashback Friday yine sıklıkla karşılaşabileceğiniz sosyal medya terimlerin başında geliyor. Bu etiket ile perşembe günleri paylaşmaya vakit bulamadığınız fotoğrafları cuma günü paylaşabiliyorsunuz. TBT etiketli fotoğraflar için sosyal medya uzmanları neler diyor? Çocukluk Fotoğrafları: Büyüklerinizden kolaylıkla temin edebileceğiniz çocukluk fotoğraflarını paylaşarak, milyonlarca kitleye ulaşıp, on binlerce beğeni alabilirsiniz.

Eski bir şarkı, kitap ya da film: İçeriğiyle sizi adete geçmişteki o günlere götürecek şarkılar, kitaplar ve filmleri paylaşmak bir fotoğraf kadar etkili olmasa da o şarkıyı daha önce dinlemiş, o kitabı daha önce okumuş ve o filmi daha önce izlemiş kişilerden yüzlerce hatta binlerce erişim ve beğeni alabilirsiniz. Ayrıca paylaşımlarınız, Instagram’da nostaljik paylaşımları kovalayan kullanıcıların dikkatini de çekecektir.

Herhangi bir sosyal medya hesabında paylaştığınız bir gönderi alıntısı: Eski günleri hatırlamak ve hatırlatmak; insanları bilgilendirmek amacıyla eski gönderiler TBT etiketi ile paylaşılabilir.

Bunların yanında yine arşivinizde bulunan herhangi bir şeyi de TBT etiketi altında, sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz. Dünyanı ve Türkiyeyi kasıp kavuran TBT çılgınlığı hakkında bilmedikleriniz TBT etiketinin en sık kullanıldığı gün olan perşembe günü, aynı zamanda Türkiye'de ve dünyada en çok alışverişin yapıldığı günler arasında yer alıyor. Alışveriş yapılma oranın %64’ten daha fazla olması sebebiyle satıcılar, perşembe günleri ürünlerini TBT etiketi ile satmaya çalışıyor. Uzmanlar ise perşembe günleri daha fazla alışveriş yapılmasının psikolojik bir iş olduğunu söylüyor. TBT kelimesinin yanında sıklıkla TB kelimesini de görüp, duymuşsunuzdur. Doğru yazılışı TB mi TBt mi yoksa TB bambaşka bir etiket mi? TBT ve TB farkı nelerdir? TBT ve TB ne demek? sorularının cevaplarına gelin birlikte bakalım: TBT ve TB Farkı Nedir? TBT kelimesinin perşembe günleri geçmiş fotoğrafların yad edilmesi amacıyla kullanıldığını söylemiştik. TB ise eski fotoğraf paylaşımı yaparken sadece perşembe günleri değil, haftanın kalan 6 günü de kullanabileceğiniz bir etiket. Dolayısıyla TB ve TBT birbirinden farklı etiketler.