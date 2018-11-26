Yazılı basın, görsel basın ve internet medyası olmak üzere 3 ana kategori ile haber-araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vak'a-inceleme alt kategorilerinde değerlendirilen haberler arasında ödüle layık görülen isim ve kurumlar şunlar:

TBV'nin çalışma alanları içinde yer alan konular da dahil, tüm sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenen "Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri"nde, Anadolu Ajansı (AA) da ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin aşırı şeker ve tuz tüketimi olduğunu belirten Erk, şeker ve tuzun böbrek sağlığının bozulmasını tetikleyen iki büyük beyaz düşman olduklarının altını çizdi.

Ayrıca Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu tarafından, toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik yaptıkları haberlerle Anadolu Ajansı (AA), Demirören Haber Ajansı (DHA), İhlas Haber Ajansı'na (İHA) da TBV teşekkür plaketi takdim edildi.

Yapılan araştırmalara göre, tuz tüketiminin günümüzde 9,9 grama düştüğünü aktaran Erk, şeker tüketimde ise 50 gram olması gereken oranın 150 gram olduğunu ve bu konuda bir azalma sağlanamadığını ifade etti.

Türkiye'de her yıl çocuk obezitesinin yüzde 8 arttığına dikkati çeken Erk, "3 milyon obez var, 81 milyon nüfusun içerisinde bunların 1,8 milyonu çocuk yaşında. Göz göre göre çocuklarımızın sağlıksız nesiller oluşturmasını ister miyiz? Tabii ki istemeyiz. İşte onun için Türk Böbrek Vakfı, son 3-4 yıldan beri çocuk obezitesiyle mücadeleye başlamıştır. Biz bu güçle devam edeceğiz." diye konuştu.

