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TC ile karne sorgulama 2020 2. dönem karne görüntüleme ekranı

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.06.2020 06:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle pandemi süresinde öğrenciler 14 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime ara verdi ve derslerini EBA üzerinden online olarak almaya başladı. MEB, e okul üzerinden karneleri erişime açtı. Peki karne sorgulama ekranından takdir teşekkür bilgisi öğrenilecek mi? Takdir ya da teşekkür belgesi ne zaman verilecek? Karne notları nasıl, nereden öğrenilir?

TC ile karne sorgulama 2020 2. dönem karne görüntüleme ekranı

2020 yılı 2. dönemine ait ilkokul, ortaokul ve lise karneleri e okul.meb.gov.tr adresinden sorgulanacak. Peki takdir, teşekkür ve lise belgesi nasıl alınacak? İşte detaylar!

2020 2. Dönem karne sorgulama ekranı

Karne sorgulama işlemini MEB e okul üzerinden bugün erişime açtı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. dönem yıl sonu karne notunu e okul üzerinden sorgulayabilecek. Öğrenciler halinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek. İşte, karne sonucu sorgulama ekranına yönelik detaylar...

Karne notları nasıl, nereden öğrenilir?

MEB'ten yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e okul üzerinden ulaşabileceklerdir.

Takdir, teşekkür ve onu belgesi nasıl verilecek?

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde “takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

E-OKUL karne görüntüleme nasıl yapılacak?

E Okul sistemine, TC Kimlik Numarası ve Okul No ile kolayca giriş sağlanabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan bilgilendirme sistemi portalı, mobil cihazlara da uyumludur. Bunun için e okul mobil sistemine üye olunmalıdır.

Devamsızlık bilgileri de öğrenilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile mobil veli bilgi sistemindeki öğrenci servisine üye olanlar, çocuklarının devamsızlık bilgilerine, sınav sonuç bilgilerine, sınav tarihlerine, karne notlarına, diploma notuna, proje bilgilerine, kayıt alınması ve silinmesi ile ilgili bilgiye, nakil bilgisine kolaylıkla ulaşma avantajına sahip olmaktadır.


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