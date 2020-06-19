TC ile karne sorgulama 2020 2. dönem karne görüntüleme ekranı

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde “takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Takdir, teşekkür ve onu belgesi nasıl verilecek?

MEB'ten yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e okul üzerinden ulaşabileceklerdir.

Karne sorgulama işlemini MEB e okul üzerinden bugün erişime açtı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. dönem yıl sonu karne notunu e okul üzerinden sorgulayabilecek. Öğrenciler halinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek. İşte, karne sonucu sorgulama ekranına yönelik detaylar...

2020 yılı 2. dönemine ait ilkokul, ortaokul ve lise karneleri e okul.meb.gov.tr adresinden sorgulanacak. Peki takdir, teşekkür ve lise belgesi nasıl alınacak? İşte detaylar!

E-OKUL karne görüntüleme nasıl yapılacak?

E Okul sistemine, TC Kimlik Numarası ve Okul No ile kolayca giriş sağlanabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan bilgilendirme sistemi portalı, mobil cihazlara da uyumludur. Bunun için e okul mobil sistemine üye olunmalıdır.

Devamsızlık bilgileri de öğrenilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile mobil veli bilgi sistemindeki öğrenci servisine üye olanlar, çocuklarının devamsızlık bilgilerine, sınav sonuç bilgilerine, sınav tarihlerine, karne notlarına, diploma notuna, proje bilgilerine, kayıt alınması ve silinmesi ile ilgili bilgiye, nakil bilgisine kolaylıkla ulaşma avantajına sahip olmaktadır.



