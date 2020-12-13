TC kimlik numarası kullanılarak adına test yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı

Kahramanmaraşlı olan Harun Şahin'i 3 Aralık'ta filyasyon ekipleri arayarak yaptırmış olduğu Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtip eve gelip ilaç vereceklerini söyledi. Koronavirüs testi yaptırmadığı için gelen telefon karşısında şoke olan Şahin, bunun önce şaka olduğunu düşündü. Görevlilere "Ben test vermedim" diyen Şahin, "Dün akşam saat 19.01'de Okmeydanı Hastanesi'nde test vermişsiniz" cevabını aldı ve evden çıkmaması konusunda uyarıldı.

Telefonu kapattıktan sonra HES uygulamasını kontrol eden Harun Şahin, 'Riskli' olduğunu gördü. Test vermediği halde testinin nasıl pozitif çıktığına bir anlam veremeyen Harun Şahin, daha önce ehliyetini kaybettiğini ve testi yaptıran kişinin de ehliyeti bulan kişi olabileceğini düşündü. Hastane polisine müracaat ederek güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini istediğini ve yapılan incelemede testi veren kişinin kendisinin olmadığının tespit edildiğini belirten Şahin, yapılan düzeltmeyle HES uygulamasındaki 'Riskli' durumu 'Risksiz'e döndüğünü kaydetti.