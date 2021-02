TC kimlik numarasını ezberleme şekline göre zeka türü ortaya çıkıyor

2+3+2+2+2: NATÜRALİST VE KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA

Dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekaya sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır. Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları kötü olarak etkiler. O yüzden her şeyin mantıklı açıklamasını yani bilimsel açıklamasını araştırır. Aynı zamanda yetenekli ve pratik insanlardır. İnsan ilişkilerinde de bir o kadar iyilerdir. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Yeniliğe her zaman açıktırlar. Aynı zamanda da çok meraklılardır. Her şeyi bilmek isterler.

2+2+2+2+3: ANALİTİK ZEKA

Bu zeka tipine sahip birey klasik IQ testlerinde oldukça başarılı olur. Matematik işlemlerini kolaylıkla yapar ya da yeni kuramları çabuk kavrarlar. Mantıksal örüntüleri ne kadar karmaşık olursa olsun çözmenin yolunu bulur. Bilgisayar programlama – algoritma ve elektronikteki mantıksal kapılar gibi sistemleri rahatlıkla kavrar ve özgün buluşlar yapabilir. Kesin doğru veya yanlış bilgiler daha tatmin edici bulunur. Satranç, dama gibi oyunlarda başarılıdır. Soyut düşünme becerisi oldukça gelişmiştir. Karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir. Grafik ve istatistik okuma becerisi gelişmiştir.