TCDD 180 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TCDD personel alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR memur alımları son yıllarda sıklıkla takip ediliyor. Çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara İŞKUR aracılığıyla yeni işçi alımı yapılmakta. TCDD, personel ihtiyacını İŞKUR'a kamu iş ilanı vererek sağlıyor. Peki TCDD personel alımı başvuru şartları neler?

TCDD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 180 tren teşkil işçi alımı yapacağını duyuruldu. 7 Mart 2022 Pazartesi günü başlayan TCDD işçi alımı başvuruları, 11 Mart 2022 Cuma günü sona erecek. İstihdam edilecek personelin geçici süreyle çalışacağını, bu sürenin en az 5 sene olacağını belirtelim.

TCDD işçi alımı Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet sitesindeki 'Açık İş İlanları' başlığı altında gerçekleştirilecek. İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD www.tcdd.gov.tr web sitesinde duyurular bölümünde yayımlanacak.

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

2) İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır.

3) İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

4) İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nda TCDD web sitesi www.tcdd.gov.tr duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar kontrol edilecektir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

İstenilen belgeler:

