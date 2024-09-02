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  4. TCDD duyurdu: 109 işçi alınacak

TCDD duyurdu: 109 işçi alınacak

02.09.2024 10:24
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü 109 personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCDD duyurdu: 109 işçi alınacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 personel alımı yapacak.
İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak. Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

YAŞ SINIRI BULUNUYOR

Başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na teslim etmesi gerekiyor. Başvuruda bulunacak adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
Toplam 109 işçi, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da görevlendirmesi yapılacak. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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