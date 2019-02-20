TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Deniz'in yerine ise Durmuş Ünüvar getirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski Genel Müdürü Funda Ocak'ın yerine ise Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş atandı. Haberlerde Apaydın, Deniz ve Ocak'ın görev değişimlerinin nedenine dair herhangi bir ifade ise yer almadı.

Apaydın, Temmuz 2018'de 25 kişinin, Aralık 2018'de dokuz kişinin öldüğü Çorlu ve Ankara tren kazaları sonrası açıklamalarıyla kamuoyunda eleştirilmişti.

Kaynak: Reuters

