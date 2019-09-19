TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik’te acılı ailelere başsağlığı diledi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Bilecik’te yaşanan tren kazası sonrası hayatını kaybeden 2 makinistin ailelerine başsağlığı diledi.

Eskişehir-Alifuatpaşa YHT garları arasında kontrol yapan kılavuz trenin dönüş yolunda Bilecik şelale rampaları başlangıç noktasında tünel içinde raydan çıkıp duvara çarpmıştı. 2 makinistin yaşamını yitirdiği kaza sonrasında cenazeleri olay yerinde gelen savcının incelemelerin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen TCDD İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 1. ve 2. Bölge Müdürlerinden kaza hakkında bilgi aldı. Buradan Bilecik Devlet Hastanesini morguna geçen Uygun, burada bulunan ailelere başsağlığı diledi.



