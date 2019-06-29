HABER

TCDD Genel Müdürü Uygun’dan anaokulu öğrencilerine teşekkür mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, içerisinden tren geçmeyen Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Özel Minik Ayaklar Anaokulu öğrencilerinin demiryolu sevgisi içeren mektuplarına cevabi mektup yazarak verdi.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri İbrahim KEKEÇ aracılığıyla ilettiği mektubu öğrencilerin yanı sıra okul yönetimi ve veliler tarafından sevinçle karşılandı.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, içerisinden tren geçmeyen Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Özel Minik Ayaklar Anaokulu öğrencilerinin demiryolu sevgisi içeren mektuplarına cevabi mektup yazarak verdi.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri İbrahim KEKEÇ aracılığıyla ilettiği mektubu öğrencilerin yanı sıra okul yönetimi ve veliler tarafından sevinçle karşılandı. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, içerisinden tren geçmeyen şehirlerden biri olan Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Özel Minik Ayaklar Anaokulu öğrencilerinin yazdığı, demiryolu ve tren sevgisini içeren çok sayıda mektubun kendilerine ulaştığını anlattı.
“Kendileri küçük, sevgi ve hayalleri büyük”
Mektuplardan çok etkilendiğini vurgulayan Uygun, “Kendileri küçük, sevgi ve hayalleri büyük minik demiryolu sevdalılarından resimlerle süslenmiş mektupları alınca çok duygulandık. Son yıllarda demiryollarına yaptığımız yatırımlar ve yüksek hızlı trenler başta olmak üzere yolcu taşımacılığında gerçekleştirdiğimiz projelerin ülkemizin her yanındaki ve her yaştaki vatandaşlarımızın demiryoluna olan sevgilerini artırdığına şahit oluyoruz. Bu nedenle daha çok çalışarak, halkımıza hizmetlerin en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.
Minik öğrencilerin demiryolu sevgisini anlatan mektupların hepsini tek tek okuduklarını ve karşılıksız bırakmak istemediklerini belirten Uygun, “Satırlara nakşettikleri sevgi dolu mektupları yazan öğrencilerimize biz de teşekkür mektubu yazarak karşılık verdik ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirimiz aracılığıyla kendilerine ilettik. Mektubumuzda kendimizi tanıttık. Gelecekte demiryollarını onlara teslim etmek istediğimizi, gar ve istasyonlarımız ile müzelerimizi gezdirmek istediğimizi anlattık” diye konuştu.
Uygun’un İnegöl Özel Minik Ayaklar Anaokulu öğrencilerine gönderdiği mektup ile eğitici Yüksek Hızlı Tren (THY) maketi ve tren oyuncuklarından oluşan hediyelerin dağıtımında, okul yönetiminin yanı sıra öğrenci velileri, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Bozüyük YHT Gar Müdürü Sami Küçük de hazır bulundu.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
(Özel) Yeni nesil imdat kolu hayat kurtaracak(Özel) Yeni nesil imdat kolu hayat kurtaracak
Kamyonunun altını kontrol ederken bacaklarından otomobil geçtiKamyonunun altını kontrol ederken bacaklarından otomobil geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika: Ege'de korkutan deprem

04.05'te deprem oldu! Bu kez Ege'de...

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralı

Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.