TCDD Taşımacılık, uluslararası yolcu sayısını artırıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı, konvansiyonel ve kent içi banliyö trenleriyle günde 265 bin yolcuya ekonomik, rahat ve konforlu seyahat imkanı sunarken, uluslararası seferleriyle de ilgi görüyor. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 10 bin kişiyi taşıyan İstanbul (Halkalı)-Sofya Ekpresi'nin hizmet verdiği yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 19 bin kişiye ulaştı.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirket, yüksek hızlı, konvansiyonel ve kent içi banliyö trenleriyle günde 265 bin yolcuya ekonomik, rahat ve konforlu seyahat imkanı sağlıyor. Uluslararası yolcu taşımacılığında da tercih edilen şirketin yolcu sayısı giderek artıyor.

İstanbul (Halkalı)-Sofya hattında her gün işleyen İstanbul-Sofya Ekspresi de Avrupa'ya ekonomik ve rahat ulaşım imkanı sunuyor.

TCDD Taşımacılık ve Bulgar Demiryolları iş birliğiyle sefere konulan İstanbul-Sofya Ekspresi, her gün karşılıklı İstanbul ile Sofya arasında sefer yapıyor. Yaz aylarında Bükreş bağlantısı da bulunan ekspres trende, yataklı ve kuşetli vagonlar bulunuyor.