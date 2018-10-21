HABER

TCDD Taşımacılık, uluslararası yolcu sayısını artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı, konvansiyonel ve kent içi banliyö trenleriyle günde 265 bin yolcuya ekonomik, rahat ve konforlu seyahat imkanı sunuyor - İstanbul (Halkalı)-Sofya hattında her gün işleyen İstanbul-Sofya Ekspresi, bu yılın ocak-eylül döneminde 19 bin yolcuya hizmet verdi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı, konvansiyonel ve kent içi banliyö trenleriyle günde 265 bin yolcuya ekonomik, rahat ve konforlu seyahat imkanı sunarken, uluslararası seferleriyle de ilgi görüyor. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 10 bin kişiyi taşıyan İstanbul (Halkalı)-Sofya Ekpresi'nin hizmet verdiği yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 19 bin kişiye ulaştı.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirket, yüksek hızlı, konvansiyonel ve kent içi banliyö trenleriyle günde 265 bin yolcuya ekonomik, rahat ve konforlu seyahat imkanı sağlıyor. Uluslararası yolcu taşımacılığında da tercih edilen şirketin yolcu sayısı giderek artıyor.

İstanbul (Halkalı)-Sofya hattında her gün işleyen İstanbul-Sofya Ekspresi de Avrupa'ya ekonomik ve rahat ulaşım imkanı sunuyor.

TCDD Taşımacılık ve Bulgar Demiryolları iş birliğiyle sefere konulan İstanbul-Sofya Ekspresi, her gün karşılıklı İstanbul ile Sofya arasında sefer yapıyor. Yaz aylarında Bükreş bağlantısı da bulunan ekspres trende, yataklı ve kuşetli vagonlar bulunuyor.

İstanbul-Sofya seferini 10 saatte tamamlayan ekspres trenle geçen yılın ocak-eylül döneminde 10 bin yolcuya hizmet verildi. Bu yılın aynı döneminde ise yolcu sayısı 19 bine yükseldi.

- İranlı turistlerin tercihi Van-Tebriz treni

TCDD Taşımacılık ve İran Demiryolları şirketlerinin iş birliğiyle sefere konulan Van-Tebriz treni de İranlı turistlerin Türkiye'ye yaptıkları seyahatlerin gözdesi haline geldi.

Haftada bir gün çalışan ve kompartımanlı vagonların yer aldığı tren, Van'dan Tebriz'e 11 saat 25 dakikada ulaşıyor.

- Geçen yıl yaklaşık 4 bin Interrail bileti satıldı

Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa demiryolları işletmeleri tarafından uygulanan, gezginlere daha ekonomik ulaşım olanağı sağlayan bilet uygulaması, kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyor.

Interrail Pass biletleri, kart sahiplerine sisteme üye 30 Avrupa ülkesinde geçerlilik süresi içinde sınırsız seyahat hakkı tanıyor.

TCDD Taşımacılık tarafından satışı yapılan Interrail biletleri "Interrail Global Pass" ve "Interrail Bir Ülke Pass" olarak iki kategoriden oluşuyor. Geçen yıl yaklaşık 4 bin kişi tarafından tercih edilen Interrail'e her yaş ve her meslek grubundan kişi ilgi gösteriyor.

Yurt içi ve yurt dışı trenlerle ilgili her türlü bilgi www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden ya da 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden alınabiliyor.

PARTNERErkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!Erkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!
ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı! ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!
Gölcüklü Recep Tayyip Erdoğan, muhtar adayı olduGölcüklü Recep Tayyip Erdoğan, muhtar adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sofya Ekspresi TCDD Taşımacılık AŞ uluslararası yolcu sayısı Van-Tebriz Treni

En Çok Okunan Haberler

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

İlginizi Çekebilir

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.