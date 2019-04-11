TCDD, yerli sinyalizasyon sistemini denedi

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde demir yolu hattında yapımı tamamlanan yerli sinyalizasyon sisteminin denemesi gerçekleştirildi.

Yapı Merkezi İdis tarafından tamamlanan sinyalizasyon sisteminin deneme işletmesi için TCDD 3. Bölge Çamlık İstasyonu'nda tören düzenledi.

Program kapsamında, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve beraberindekiler kara trenle istasyona geldi, burada yerli sinyalizasyon sisteminin denemesi yapıldı.

Sistemle, hemzemin geçit bariyerlerini kontrol ve kumanda etmeye yönelik hem anklaşman ile entegre çalışan hem de bağımsız hemzemin geçit kontrolü uygulanacak, tren geçide yaklaştığında bariyerler sinyal sistemiyle otomatik kapanacak.

Uygun, törende yaptığı konuşmada, yerli ve milli üretim seferberliği kapsamında demir yollarında da önemli projeler yürüttüklerini, bunların başında da yerli ve milli sinyalizasyon projelerinin yer aldığını söyledi.

"TCDD olarak, yaklaşık 700 kilometrelik demir yolu hattında yerli ve milli sinyalizasyon kurulum çalışmalarımız sürüyor." diyen Uysal, şunları kaydetti: