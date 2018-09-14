TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD Genel Müdürlüğünce, Adana, Mersin, Niğde, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele kapsamında on gün süreyle yapılacak ilaçlama nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

TCDD'den yapılan açıklamada, belirtilen demiryolu hatlarında 17-23 Eylül'de otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle belirtilen demiryolu hat kesimleriyle istasyonlarının çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İlaçlama programı şöyle:

"17 Eylül'de Adana, Osmaniye ve Hatay il sınırları içerisindeki Adana-Toprakkale-İskenderun İstasyonları arası, 18 Eylül'de Hatay, Osmaniye ve Gaziantep il sınırları içerisindeki İskenderun- Toprakkale-Fevzipaşa-İslahiye İstasyonları arası, 19 Eylül'de Gaziantep ve Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki Fevzipaşa-Narlı- Köprüağzı-Kahramanmaraş-Fevzipaşa İstasyonları arası, 21 Eylül'de Adana, Mersin, Niğde ve Konya il sınırları içerisindeki Adana-Yenice-Ulukışla-Ereğli İstasyonları arası, 23 Eylül'de Adana ve Mersin il sınırları içerisindeki Adana- Mersin İstasyonları arası."

