TCDD'den İzmir-Eskişehir tren seferlerine otobüs desteği

MANİSA (AA) - Manisa'daki sağanak nedeniyle kapanan İzmir-Eskişehir demir yolu hattını ulaşıma açma çalışması sürerken yolcular otobüslerle Akhisar'a getirilerek, buradan trene aktarılıyor.
Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 gün süren yağmur nedeniyle İzmir-Akhisar arasındaki demir yolu hattının sular altında kalması sonucu seferler durduruldu.
TCDD ekiplerinin kapanan yolu açma çalışmaları sürerken İzmir-Eskişehir seferleri temin edilen otobüslerle yapılıyor.
İzmir ve Manisa'dan Balıkesir ile Eskişehir istikametine gidecek yolcuların mağdur olmaması için otobüs sağlayan TCDD, İzmir ve Manisa'dan otobüslerle taşıdığı yolcuları Akhisar Garı'na getiriyor. Yolcular buradan Eskişehir'e giden trenlere aktarılıyor.
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