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TCDD’den "Sincan" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

Ankara Sincan’da yakıt taşıyan trenin vagonlarının raydan çıkması üzerine olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Ankara Sincan’da yakıt taşıyan trenin vagonlarının raydan çıkması üzerine olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Ankara-Polatlı-Ankara arasındaki bölgesel trenlerin seferleri ise iptal edildi.
Ankara Sincan’da yakıt taşıyan trenin vagonları raydan çıkmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (14.03.2019) İzmit-Ankara arasında konvansiyonel demiryolu hattında işlemekte olan 13112 sefer sayılı yük treninin saat 00.53’de Sincan doğu çıkış makasından geçişi sırasında tren lokomotifi ve 5 vagon raydan çıkmıştır. Olayla ilgili teknik incelemeler devam etmekte olup, idari tahkikat başlatılmıştır. Konvansiyonel demiryolu hattının yeniden tren işletmeciliğine açılması için çalışmalar devam etmektedir. Olay nedeniyle İzmir-Ankara arasında işlemekte 32005 sefer sayılı İzmir Mavi Treni yolcularının Eskişehir-Ankara arasındaki seyahatleri YHT ile sağlanmıştır. Ankara-Polatlı-Ankara arasındaki bölgesel trenlerin seferleri iptal edilmiştir. Yüksek hızlı trenlerimiz ve Başkentray trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir" denildi.

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