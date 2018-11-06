TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğünce Mersin'in Yenice Mahallesi ile Adana'nın Karaisalıbucağı Mahallesi istasyonları arasındaki demir yolu hattı için yüksek gerilim uyarısı yapıldı.

Bölge Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice ile Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında Yenice-Karaisalıbucağı istasyonları arasındaki hatta 10 Kasım'dan itibaren 27 bin 500 voltluk yüksek gerilim verileceği belirtildi.

Açıklamada, hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, tırmanmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu kaydedildi.

