TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Çiftehan-Belemedik arası demir yolu elektrifikasyon hattı için yüksek gerilim uyarısı yapıldı.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan Çiftehan-Belemedik demir yolu hattına elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında 15 Nisan'dan itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verilecek.

Bu nedenle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ediyor.

