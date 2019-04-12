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TCDD’den yüksek gerilim uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bazı illere verilecek olan yüksek gerilim nedeniyle uyarıda bulundu.TCDD tarafından yapılan açıklamada, Kayseri’nin Boğazköprü, Ulukışla ve Yenice ilçelerine, Mersin’in Yenice ilçesine ve Adana Toprakkale hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında ve yapımı tamamlanan Niğde Çiftehan ve Adana Belemedik istasyonları arasındaki demiryolu hattına 15 Nisan’dan itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bazı illere verilecek olan yüksek gerilim nedeniyle uyarıda bulundu.
TCDD tarafından yapılan açıklamada, Kayseri’nin Boğazköprü, Ulukışla ve Yenice ilçelerine, Mersin’in Yenice ilçesine ve Adana Toprakkale hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında ve yapımı tamamlanan Niğde Çiftehan ve Adana Belemedik istasyonları arasındaki demiryolu hattına 15 Nisan’dan itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği belirtildi. Açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir’’ denilerek vatandaşlar uyarıldı.

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