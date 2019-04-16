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TCDD'den "yüksek gerilim" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

TCDD: - "Gökçedağ (Balıkesir)-Piribeyler (Bursa) istasyonları demir yolu hattına, 18 Nisan Perşembe gününden itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verilecek"

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Gökçedağ (Balıkesir)-Piribeyler (Bursa) istasyonları demir yolu hattına, 18 Nisan Perşembe gününden itibaren yüksek gerilim verileceği bildirildi.

TCDD'den yapılan açıklamada, Eskişehir-Kütahya-Balıkesir hat kesimine elektrifikasyon (elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik yaşama uygulama) tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında, Gökçedağ (Balıkesir)-Piribeyler (Bursa) istasyonları demir yolu hattına 18 Nisan Perşembe gününden itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği ifade edildi.

Açıklamada, hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, tırmanmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bursa TCDD yüksek gerilim

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