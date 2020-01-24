HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TCDD’den zam iddialarına videolu paylaşım

TCDD’den zam iddialarına videolu paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, abonman fiyatlarına zam iddialarına sosyal medya hesabından, “Abonman indirimlerinde yapılan değişiklik zam değildir.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, abonman fiyatlarına zam iddialarına sosyal medya hesabından, “Abonman indirimlerinde yapılan değişiklik zam değildir. Normal tarifeli yolcu fiyatlarında değişiklik yapılmamıştır" paylaşımıyla cevap verdi.
Son zamanlarda medya organlarında çıkan ’hızlı tren abonman bilet fiyatlarına zam yapıldı’ şeklindeki haberlerin gündeme gelmesiyle açıklamalar yayımlayan TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, son olarak sosyal medya hesabından ’Türkiye’de hızlı ve konforlu yolculuğun adı: #YHT, abonman indirimlerinde yapılan değişiklik zam değildir. Normal tarifeli yolcu fiyatlarında değişiklik yapılmamıştır" notuyla bir video paylaştı. Video içeriğinde, fiyatlarda yapılan değişikliğin zam olmadığı, yeni fiyatlandırmada da abonman biletin normal bilete kıyasla daha uygun olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Seyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandıSeyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandı
Erdoğan-Merkel ortak basın toplantısıErdoğan-Merkel ortak basın toplantısı
Sinüzit ağrılarına doğal çözümlerSinüzit ağrılarına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Dehşet! Cesedi böyle bulundu

Dehşet! Cesedi böyle bulundu

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Minicik bikinisiyle Hadise'ye meydan okudu!

Minicik bikinisiyle Hadise'ye meydan okudu!

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Manisa'da 249 binada ağır hasar var

'Hasarlı binalar için ödeme yapılacak!'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

Trafiği kilitleyen yangın! Esenyurt'ta TIR alev alev yandı

İstanbul'da TIR yangını! Trafik kilit...

Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti

Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.