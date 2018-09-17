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TCDD'nin sinyalizasyon kablosunu çalan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) ait 90 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablosunu çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

TCDD'nin sinyalizasyon kablosunu çalan 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) ait 90 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablosunu çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İncesu ilçesi Semerkent Mahallesi'nde, dün gece yarısı, TCDD'ye ait sinyalizasyon kablosunun, kesilerek çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olay bölgesinde ve çevrede yapılan araştırmada, suçta kullanılan araç ile olayın şüphelileri olduğu belirlenen B.K. ve G.Y. yakalandı. Zanlıların çaldığı 90 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablosu ve suç aletleri de ele geçirildi.
Ayrıca, daha önceki tarihlerde meydana gelen ve faili meçhul kalan toplam 8 kablo hırsızlığı olaylarının aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
Zanlılar, Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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