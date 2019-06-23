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TCDD’ye ait 700 bin değerinde tren parçası çalan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 12:20 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait 19 tren vagonundan değeri 700 bin lira olan mekanik parça çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karagözler Mahallesi’nde park halindeki bulunan bir trenin 19 vagonundan mekanik parçaların sökülerek çalınması sebebiyle çalışma başlattı.

TCDD’ye ait 700 bin değerinde tren parçası çalan şahıslar yakalandı

Eskişehir’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait 19 tren vagonundan değeri 700 bin lira olan mekanik parça çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karagözler Mahallesi’nde park halindeki bulunan bir trenin 19 vagonundan mekanik parçaların sökülerek çalınması sebebiyle çalışma başlattı. Eskişehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan O.Ö. ile B.S., jandarmadaki yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hurdacıya satıldığı belirlenen parçaların TCDD yetkililerine geri teslim edildiği öğrenildi.

TCDD’ye ait 700 bin değerinde tren parçası çalan şahıslar yakalandı

TCDD’ye ait 700 bin değerinde tren parçası çalan şahıslar yakalandı

TCDD’ye ait 700 bin değerinde tren parçası çalan şahıslar yakalandı

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