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"TCG Akçakoca" ve "TCG Yavuz" Alsancak Limanı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Denizkurdu-2019 tatbikatında yer aldıktan sonra İzmir'de Alsancak Limanı'na demirleyen savaş gemileri, ziyaretçilerini ağırlıyor

İZMİR (AA) - Denizkurdu-2019 tatbikatında yer alan savaş gemileri "TCG Akçakoca" ve "TCG Yavuz", İzmir'in Alsancak Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen tatbikata katıldıktan sonra Alsancak Limanı'na demirleyen savaş gemilerini ziyaret eden vatandaşlara, askerler eşlik etti.

Vatandaşlar ile öğrenciler, gruplar halinde gemileri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerden Ali Kılıç, ilk kez bir savaş gemisini gezdiğini belirterek, "Çok etkilendim. Çok güzeldi. Kaç kilometre gittiğini öğrendim. Duygulandım. Tatbikatta yer almış, yere gömülen mayını gördüm." dedi.

Öğrenci Buse Aksu da "Bizim için çok etkileyici ve heyecan verici bir deneyim oldu. Acil durum kodları varmış, onları öğrendim. İlk defa geliyorum. Heyecanlıyım." diye konuştu.

Gemilerden "TCG Yavuz" 3 gün boyunca 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Savaş Gemisi tatbikat ziyaret

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