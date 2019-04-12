TCG Anafartalar Denizaltısı, Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Anafartalar (S-356) Denizaltısı, Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı.

Deniz Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon Limanı'na gelen TCG Anafartalar (S-356) Denizaltısı'nın Komutanları Deniz Yarbay Özcan Tarhan, Deniz Binbaşı Erce Yener ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Acar, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Deniz Yarbay Özcan Tarhan, Vali Ustaoğlu'na yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi sundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Ustaoğlu, Tarhan ve beraberindekileri başarılı faaliyetleri dolayısıyla tebrik etti.

TCG Anafartalar (S-356) Denizaltısı, vatandaşların ziyaretine de açıldı. Denizaltı, 14 Nisan'a kadar 09.00-10.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

