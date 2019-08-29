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TCG Barbaros Gemisi Ordu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Ordu'ya gelen gemide, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Barbaros (F-244) Gemisi, Ordu'ya demirledi.

Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Ordu'ya gelen geminin komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, Değirmencioğlu ile bir süre sohbet etti.

Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında 3 gün Ordu'da olacaklarını belirten Değirmencioğlu, harekat ve ziyaret programı hakkında Yavuz'a bilgi verdi.

- Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi

Yavuz, daha sonra TCG Barbaros (F-244) gemisine ziyarette bulundu.

Değirmencioğlu'ndan geminin özellikleri hakkında bilgi alan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Askerlik Şube Başkanı Yarbay Ahmet Meydan ile gemide şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Değirmencioğlu, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun başlangıç günü olduğunu söyledi.

30 Ağustos'un, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olduğunu hatırlatan Değirmencioğlu, Türk bayrağının özgürce dalgalandırılması ve vatanın savunulabilmesinin şehit ve gaziler sayesinde olduğunu belirtti.

Yarının çok anlamlı bir gün olduğunu dile getiren Değirmencioğlu, "Hem TSK günü hem de Anadolu'nun 26 Ağustos 1071'de Türk toprağı olmasından sonra modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun başlangıç günü. Bu anlamlı günde Ordu'da bulunmaktan da çok mutluyuz. Bir kısım arkadaşlarımız, ben dahil rütbe alacağız. Bu anlamlı günü Ordu'da yaşamak ayrıca gurur verici." dedi.

Öte yandan, Değirmencioğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de ziyaret etti.

TCG Barbaros Gemisi, 30-31 Ağustos'ta 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık tutulacak.

Gemi, 1 Eylül pazar günü Ordu'dan ayrılacak.

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