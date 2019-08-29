TCG Barbaros Gemisi Ordu'da

30 Ağustos'un, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olduğunu hatırlatan Değirmencioğlu, Türk bayrağının özgürce dalgalandırılması ve vatanın savunulabilmesinin şehit ve gaziler sayesinde olduğunu belirtti.

Yarının çok anlamlı bir gün olduğunu dile getiren Değirmencioğlu, "Hem TSK günü hem de Anadolu'nun 26 Ağustos 1071'de Türk toprağı olmasından sonra modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun başlangıç günü. Bu anlamlı günde Ordu'da bulunmaktan da çok mutluyuz. Bir kısım arkadaşlarımız, ben dahil rütbe alacağız. Bu anlamlı günü Ordu'da yaşamak ayrıca gurur verici." dedi.

Öte yandan, Değirmencioğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de ziyaret etti.

TCG Barbaros Gemisi, 30-31 Ağustos'ta 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık tutulacak.

Gemi, 1 Eylül pazar günü Ordu'dan ayrılacak.

