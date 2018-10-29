TCG Bartın gemisi ziyarete açıldı

İZMİR (AA) - Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TCG Bartın gemisi İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Alsancak Limanı'na demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Bartın korvetini gezen vatandaşlara, gemi personeli tarafından bilgi verildi.

Personel, vatandaşların gemi hayatı, görevleri ve görev yerleri hakkındaki sorularını yanıtladı.

Özellikle gençlerin ve öğrencilerin ziyaret ettiği gemi gün içinde 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

