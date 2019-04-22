"TCG Batıray" denizaltısı Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Batıray (S-349) denizaltısı, Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı.
Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon Limanı'na gelen denizaltının komutanları Deniz Binbaşı Necati Karaca ile Deniz Yüzbaşı Abbas Çolak, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Binbaşı Karaca ve Yüzbaşı Çolak, Vali Ustaoğlu'na faaliyetleri hakkında bilgi sundu.
TCG Batıray (S-349) denizaltısı, vatandaşların ziyaretine de açıldı. Denizaltı, 28 Nisan'a kadar 12.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
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