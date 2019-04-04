TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 asker için anma töreni

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKALE Boğazı'ndan geçiş yaparken 66 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi. Şehit denizciler anısına, denizaltının battığı yere çelenk bırakıldı. TCG Dumlupınar denizaltısı şehitleri için düzenlenen anma töreni Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kalesi'nde başladı. Nara Barbaros Şehitliği'ndeki ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip, karanfil bıraktı. Daha sonra 'TCG 1. İnönü' denizaltısına geçen Vali Tavlı ve Tuğamiral Uça, TCG Dumlupınar'ın 66 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı. Dumlupınar denizaltısındakiler ile, 'TCG Karabiga' gemisinde töreni takip eden askerler ve gaziler, 1 dakika boyunca çalınan siren eşliğinde selam durarak, Dumlupınar denizaltısı şehitlerini andı. Faciada şehit olan Er Ahmet Günal'ın oğlu Mustafa Günal, "Babam 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olmuştur. Babamı 3 yaşındayken iki kez gördüm. Hatırladığım kadarıyla bir kere siyah elbiseyle izine geldi. Bir de beyaz elbiselerle geldiği şekilde hatırlıyorum. Şu anda Dumlupınar şehitlerimizi anıyoruz. Büyük bir onur ve gurur yaşıyorum. Onlar memleketimiz için gereğini yaptılar. Bizde şehitlerimiz için üzerimize düşen göev neyse yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. Nara Kalesi'ndeki tören, sunumun ardından Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu konseriyle tamamlandı. DUMLUPINAR KAZASI Donanmaya katılışını takiben çeşitli görevler alan ve başarıyla yerine getiren 'TCG Dumlupınar' denizaltısı, en son 'TCG I. İnönü' denizaltısı ile birlikte Ege'de icra edilecek 'Blue Sea' isimli NATO tatbikatına katılmak için 1 Nisan 1953 günü saat 16.00'da Gölcük'ten hareket etti. İki gün süren görevin ardından dönüşe geçen 'TCG Dumlupınar', 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece puslu havada Çanakkale Boğazı'na girdi. Burada Marmara Denizi'nden Boğaz'a giriş yapan İsveç bandıralı 'Naboland' isimli ticaret gemisiyle çarpışıp batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu.

