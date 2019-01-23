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TCG Fatih Gemisi Trabzon'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

Vali İsmail Ustaoğlu, gemide düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) Gemisi, Trabzon Limanı'na demirledi.

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon'a gelen geminin Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bardak, Ustaoğlu'na geminin teknik özellikleri ve yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bazı bilgileri sundu.

Vali İsmail Ustaoğlu, daha sonra beraberindeki Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer ilgililerle gemiyi gezdi.

Gemide şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe de katılan Vali Ustaoğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
TCG FATİH Gemisi Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu

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