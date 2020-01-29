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TCG Gaziantep fırkateyni, Orta Akdeniz'de 30 göçmeni kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

ORTA Akdeniz'de NATO'nun 'Deniz Muhafızı Harekâtı'na destek faaliyeti icra eden TCG Gaziantep fırkateyni personeli, batma tehlikesi bulunan botta 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.

ANKARA, (DHA)- ORTA Akdeniz'de NATO'nun 'Deniz Muhafızı Harekâtı'na destek faaliyeti icra eden TCG Gaziantep fırkateyni personeli, batma tehlikesi bulunan botta 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.
TCG Gökova, TCG Göksu, TCG Gaziantep, TCG Gediz fırkateynleri ile TCG Yaray Kudret Güngör akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Orta Akdeniz’de 'Akdeniz Kalkanı Harekatı'na direkt destek ve NATO’nun 'Deniz Muhafızı Harekatı'na yardımcı destek sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; Libya karasuları dışında Orta Akdeniz'de deniz ticaret yollarının güvenliğine yönelik faaliyetler yürüten Türk Deniz Görev Grubu'nda bulunan TCG Gaziantep fırkateyni, 30 kişinin bulunduğu düzensiz göçmen botunu tespit etti. Orta Akdeniz'de batma tehlikesi bulunan bota müdahale edildi. Botta bulunan düzensiz göçmenler, yardım ve tıbbi desteğinin ardından irtibat kurulan Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edilerek kurtarıldı.

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