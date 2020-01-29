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  4. TCG Gaziantep Orta Akdeniz’de 30 düzensiz göçmen tespit etti

TCG Gaziantep Orta Akdeniz’de 30 düzensiz göçmen tespit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Orta Akdeniz’de NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatına destek faaliyeti yürüten TCG Gaziantep fırkateyni, düzensiz göçmen botundaki 30 kişiyi tespit ederek Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etti.Orta Akdeniz’de NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatına destek faaliyeti yürüten TCG GAZİANTEP fırkateyni, düzensiz göçmen botundaki 30 kişiyi tespit ederek, yardım ve tıbbi desteğin ardından, irtibat kurulan Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etti.TCG GÖKOVA, TCG GÖKSU, TCG GAZİANTEP, TCG GEDİZ fırkateynleri ile TCG YARBAY KUDRET GÜNGÖR akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Orta Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekatına direkt destek ve NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatına yardımcı destek sağlarken, deniz ticaret yollarının güvenliğine yönelik faaliyetlerde yürütüyor.

Orta Akdeniz’de NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatına destek faaliyeti yürüten TCG Gaziantep fırkateyni, düzensiz göçmen botundaki 30 kişiyi tespit ederek Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etti.
Orta Akdeniz’de NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatına destek faaliyeti yürüten TCG GAZİANTEP fırkateyni, düzensiz göçmen botundaki 30 kişiyi tespit ederek, yardım ve tıbbi desteğin ardından, irtibat kurulan Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etti.
TCG GÖKOVA, TCG GÖKSU, TCG GAZİANTEP, TCG GEDİZ fırkateynleri ile TCG YARBAY KUDRET GÜNGÖR akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Orta Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekatına direkt destek ve NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatına yardımcı destek sağlarken, deniz ticaret yollarının güvenliğine yönelik faaliyetlerde yürütüyor. Bu faaliyetler, Libya karasularında dışında, Orta Akdeniz’de icra ediliyor.

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