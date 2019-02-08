TCG Gökçeada Fırkateyni Pakistan'a ulaştı

TCG Gökçeada Fırkateyni, AMAN-2019 tatbikatına katılmak üzere Pakistan'a geldi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, TCG Gökçeada Fırkateyni 8-12 Şubat'ta yapılacak tatbikata katılmak üzere Pakistan'ın güneyindeki Karaçi Limanı'na ulaştı.

Açıklamada, liman tatbikatının 8-10 Şubat, deniz tatbikatının ise 11-12 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.

AMAN-2019 tatbikatının ardından Pakistan ile Türkiye'nin Turgutreis - III tatbikatını gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, TCG Gökçeada Fırkateyni'nde bu akşam amiraller, askeri personel ve diplomatların katılacağı bir resepsiyon düzenleneceği de kaydedildi.

Pakistan'da 2007 yılından beri düzenlenen tatbikata bu yıl 46 ülke katılacak. Tatbikat süresince Uluslararası Denizcilik Konferansı da düzenlenecek.

