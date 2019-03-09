HABER

TCG Gökçeada Fırkateyni Port Sudan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

AMAN-2019 Deniz Tatbikatı'na katılan TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye'ye dönüş yolunda Port Sudan Limanı'na nezaket ziyaretinde bulundu

PORT SUDAN (AA) - TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye ve Sudan arasındaki tarihi dostluk ve iş birliği bağları kapsamında Port Sudan'a geldi.

Pakistan'ın ev sahipliğinde, 46 ülke Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda 8-12 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen AMAN-2019 Deniz Tatbikatı'na katılan TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye'ye dönüş yolunda Port Sudan Limanı'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Fırkateyni, Hartum Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Muhabere Albay Murat İsen, Sudan Deniz Kuvvetlerinden En-Nair Filo Komutanı Kurmay Albay İbrahim Hammad, Hasab er-Rasul Deniz Astsubay Okul Komutanı Kurmay Albay Eş-Şibli Abdulbaki ve diğer subaylar karşıladı.

Ziyaret süresince Sudan Deniz Kuvvetleri unsurları ile ikili deniz eğitimlerinin ve bazı spor müsabakalarının icra edilmesi de planlanıyor.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu ile TCG Gökçeada Fırkateyni Komutanı Yarbay Engin Ağmış'ın ev sahipliğinde, Sudan Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey askeri yetkili ve sivil makamların katılımıyla bu akşam fırkateynde bir resepsiyon verilecek.

TCG Gökçeada Fırkateyni, pazartesi günü Port Sudan'dan Ürdün'ün Akabe Limanı'na hareket edecek.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Toprak suyla buluşuyor, çiftçinin yüzü gülüyorToprak suyla buluşuyor, çiftçinin yüzü gülüyor
Kadın bestekârların eserlerini seslendirdilerKadın bestekârların eserlerini seslendirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Port Sudan TCG GOKCEADA FIRKATEYNI

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.