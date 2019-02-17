TCG Gökçeada, 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na katıldı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'TCG Gökçeada'nın, 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde icra edilen 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na katıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında, TCG Gökçeada, 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde icra edilen 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na iştirak etmiştir. TCG Gökçeada, halen Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 'Birleşik Görev Kuvveti 151'e destek görevine devam etmektedir" denildi.

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