TCG Gökova Fırkateynine Almanya’da yoğun ilgi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya’ya liman ziyaretinde bulundu. Liman’da kaldığı süre içerisinde ziyarete açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 1 (SNMG-1) görevi kapsamında Almanya’nın Kiel şehrinde bulunan bir limana ziyarette bulundu. Ziyaret süresi boyunca halkın ziyaretine açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü.



