TCG Oruç Reis ve TCG Güven savaş gemileri kapılarını ziyaretçilere açtı

Dosta güven düşmana korku salan Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcı gücü TCG Güven ve TCG Oruç Reis gemileri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Gemilerin havadan çekilen görüntüsünde tüm heybeti gözler önüne serildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Sarayburnu deniz limanında demir atan TCG Güven ve TCG Oruç Reis gemileri vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Ziyarete açılan gemilere vatandaşların yanı sıra gemide görev yapan personellerin yakınları da katıldı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydederek gemi personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, savaş gemileri havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle savaş gemilerinin büyüklüğü ve tüm heybeti gözler önüne serildi.

“Babaları asker onun için görmelerini istedik”

Geminin güzel ve farklı bir atmosfer olduğunu söyleyen Merve Duru, “Daha önce bir kere kızımla gelmiştik şimdi oğlum biraz büyüdü babaları asker onun için görmelerini istedik o yüzden ziyarete geldik. Babalarının nasıl bir ortamda çalıştıklarını görmek istediler” dedi. Anne ve babası ile gemiyi ziyaret eden Deniz Defne Duru, “Güzeldi ilk başta tekne ile çıkarken sallantılı, eğlenceli oldu. Geminin içinde çok dik bir merdiven vardı oradan ilk başta kolay çıktık ama zor indik. Annem ile babam çok dik diye korktu. Onun dışında eğlenceliydi” diye konuştu.

“Çok güzel bir duygu anlatılmaz herkes bu duyguyu hissetmeli”

Herkesin gemi atmosferini görmesi gerektiğini belirten Coşkun Yılmaz, “Çok güzel bir duygu anlatılmaz herkes bu duyguyu hissetmeli gelip görsünler, bunlarla varız. İnşallah daha iyisi olur daha iyi yerlere geliriz. Millet olarak hep devletimizin arkasındayız, askerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

