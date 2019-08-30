HABER

TCG Oruç Reis ve TCG Güven savaş gemileri kapılarını ziyaretçilere açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

Dosta güven düşmana korku salan Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcı gücü TCG Güven ve TCG Oruç Reis gemileri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

TCG Oruç Reis ve TCG Güven savaş gemileri kapılarını ziyaretçilere açtı

Dosta güven düşmana korku salan Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcı gücü TCG Güven ve TCG Oruç Reis gemileri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Gemilerin havadan çekilen görüntüsünde tüm heybeti gözler önüne serildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Sarayburnu deniz limanında demir atan TCG Güven ve TCG Oruç Reis gemileri vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Ziyarete açılan gemilere vatandaşların yanı sıra gemide görev yapan personellerin yakınları da katıldı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydederek gemi personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, savaş gemileri havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle savaş gemilerinin büyüklüğü ve tüm heybeti gözler önüne serildi.
“Babaları asker onun için görmelerini istedik”
Geminin güzel ve farklı bir atmosfer olduğunu söyleyen Merve Duru, “Daha önce bir kere kızımla gelmiştik şimdi oğlum biraz büyüdü babaları asker onun için görmelerini istedik o yüzden ziyarete geldik. Babalarının nasıl bir ortamda çalıştıklarını görmek istediler” dedi. Anne ve babası ile gemiyi ziyaret eden Deniz Defne Duru, “Güzeldi ilk başta tekne ile çıkarken sallantılı, eğlenceli oldu. Geminin içinde çok dik bir merdiven vardı oradan ilk başta kolay çıktık ama zor indik. Annem ile babam çok dik diye korktu. Onun dışında eğlenceliydi” diye konuştu.
“Çok güzel bir duygu anlatılmaz herkes bu duyguyu hissetmeli”
Herkesin gemi atmosferini görmesi gerektiğini belirten Coşkun Yılmaz, “Çok güzel bir duygu anlatılmaz herkes bu duyguyu hissetmeli gelip görsünler, bunlarla varız. İnşallah daha iyisi olur daha iyi yerlere geliriz. Millet olarak hep devletimizin arkasındayız, askerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
İzmir'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandıİzmir'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
HES kanalı patlamasında, yaralıları kurtaran itfaiye ekibi ödüllendirildiHES kanalı patlamasında, yaralıları kurtaran itfaiye ekibi ödüllendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

Tramvay raydan çıktı! Seferler durdu

Son dakika! Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Büyük zafer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, sözleri 'pes' dedirtti

Böyle geldi, 'devamı haftaya' dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.