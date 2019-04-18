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TCG Sakarya Denizaltısı KKTC’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

TCG Sakarya Denizaltısı, Kuzey Kıbıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne şehrindeki limanda halkın ziyaretine açıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Deniz Kuvvetleri Gölcük Denizaltı Filosu Komutanlığına bağlı Preveze sınıfı TCG Sakarya S-354 Denizaltısı, KKTC’nin turizm kenti Girne’deki limanında halkın ziyaretine açıldı.

TCG Sakarya Denizaltısı, Kuzey Kıbıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne şehrindeki limanda halkın ziyaretine açıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Deniz Kuvvetleri Gölcük Denizaltı Filosu Komutanlığına bağlı Preveze sınıfı TCG Sakarya S-354 Denizaltısı, KKTC’nin turizm kenti Girne’deki limanında halkın ziyaretine açıldı. TCG Sakarya S-354 Denizaltısı derin denizde 50 gün su altında kalabilme kabiliyeti ve sessizliği ile savaş koşullarında büyük üstünlük sağlıyor.
TCG Sakarya S-354 Denizaltısı’nı gezen Şehit Kızı Seyhan Cambaz, ’’Bizler anavatanımız sayesinde özgürlüğümüze kavuştuk" dedi, Çok duygulandıklarını ve gurur duyduklarını, tüm askerlere minnettar olduklarını söyleyen Cambaz, ’’Çünkü biz onların sayesinde özgürlüğümüze kavuştuk Kıbrıs Türk halkı olarak çok mutluyuz gururluyuz. Denizaltı gemisinin içini gezdik, çok duygulandık, gururlandık, ismi de bizi çok etkiledi Sakarya Meydan Muhaberesi’nden alınma isim olduğu için çok duygulandık. Anavatan Türkiye’ye ve onun bağrından kopan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerine her zaman bağlılığımızı belirtiyoruz" dedi.
Ziyaretçilerden Ersin Tarol, limana denizaltıyı görmeye geldiklerini, ilk defa bir denizaltı gördüklerini ve bu denizaltı ile gurur duyduklarını, Türkiye Cumhuriyetinin gücünü bir kez daha gördüklerini belirtti.
Arif Tarol da denizaltıyı gezip gördüklerini belirterek, TSK’nın denizlerde güçlü olmasının onları da KKTC’de huzurlu edeceğini söyledi.
Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında TCG Sakarya Denizaltısı Girne Limanı’nın da 21 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.

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