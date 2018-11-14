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Tcha Limberger İstanbul'da sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 23:42 | Son Güncelleme

Roman müziğinin temsilcilerinden Tcha Limberger'in "Bright Bridges" konserinde Romanya, Belçika ve Türkiye'den müzisyenler İKSV Salon'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Belçikalı müzisyen Tcha Limberger, Çigan müziğin farklı örneklerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali kapsamında, Belçika Flaman Kültür Bakanlığı'nın katkısıyla İKSV Salon'da gerçekleştirilen konserde Limberger, viyolonsel sanatçısı Uğur Işık ile aynı sahneyi paylaştı.

Flamenko, caz, romen halk müziği ve Türk sanat müziğinden eserlerin icra edildiği konserde Limberger'in "Bright Bridges" projesinden çalışmalara da yer verildi.

Konserde çaldığı parçalara ilişkin bilgiler veren Limberger, Romanya, Belçika ve Türkiye'den sanatçılarla birlikte sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Roman müziğinin temsilcilerinden olan Tcha Limberger'e viyolonselde Uğur Işık, klarnette Alex Simu, cimbalomda Claudio Cioc, çelloda Uğur Işık ve kemençede Elif Canfeza Gündüz eşlik etti.

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Çigan müzik İKSV konser Tcha Limberger Uğur Işık

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