TCL 10 ailesi sağlam adımlarla geliyor

Son derece gelişmiş renk doğruluğu sunan TCL’in ekran teknolojisi sayesinde kullanıcılar gözleriyle gördüğü sahne ile ekranı arasında neredeyse hiçbir fark göremiyor. 10 Serisi’nde aynı zamanda SDR’den (standart dinamik aralıklı görüntüleme) HDR’ye (yüksek dinamik aralıklı görüntüleme) gerçek zamanlı dönüştürme özelliği sayesinde önemli noktaları parlatarak, gölgeleri karartarak, kontrastı artırarak ve renkleri güçlendirerek HDR’ye benzer video iyileştirmeleri sağlıyor. TCL 10 5G ÖZELLİKLERİ Şirketin 5G özellikli ilk akıllı telefonu olan TCL 10 5G, 5G bağlantının sunduğu faydaları modern ve uygun maliyetli bir ürün arayan tüketicilere ulaştırıyor. Snapdragon 7 serisi 5G SoC’sinden (Sistem üzeri Çip) güç alan TCL 10 5G, daha hızlı yükleme, indirme ve yükseltilmiş Wi-Fi bağlantı stabilliği için artırılmış veri bant genişliği sunuyor. TCL 10 5G aynı zamanda büyük ve modern 6.53 inçlik FHD+ Dotch ekranı sayesinde yüzde 91 ekran-gövde oranına ulaşıyor. TCL 10 5G’nin arkasında bulunan dört kameralı kurulumda ise 64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera, 118 dereceli ultra geniş açılı kamera, kullanıcı yalnızca 2 cm gerideyken süper yakın kareler çekmesini sağlayan bir makro kamera ve Bokeh efektiyle profesyonel kalitede fotoğraflar için de derinlik kamerası yer alıyor. TCL 10 5G’nin ön tarafında yer alan 16MP kamera ise daha parlak özçekim fotoğrafları oluşturmak ve dördü bir arada büyük piksel teknolojisiyle özçekimleri üst seviyeye taşıyor. Dördü bir arada büyük piksel teknolojisi, daha parlak özçekim fotoğrafları oluşturmak için otomatik olarak dört pikseli birleştiriyor ve cihazın düşük ışıktaki özelliklerini iyileştiriyor.

TCL 10 5G, tüm gün kullanım için büyük bir bataryayla ve Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliğiyle birlikte geliyor. OTG Ters Şarj özelliği sayesinde küçük eşyaları şarj edebilen veya şarjı az olan bir arkadaşa yardım için portatif bir ‘powerbank’e dönüşebiliyor. TCL 10 5G, yılın ilerleyen dönemlerinde 399 Euro fiyat etiketiyle seçili bölgelerde satışa çıkacak. TCL 10 PRO ÖZELLİKLERİ TCL 10 Pro, eğimli tasarımıyla ekran adeta dışarı taşarken küçük çerçeveler de ekran-gövde oranını yükseltiyor ve Kenar Çubuğu da uygulamalara hızlı bir şekilde tek elle erişilmesini sağlıyor. TCL 10 Pro aynı zamanda kullanıcılarının kilidi hızlıca açabilmesi için ekranının altında parmak izi okuyucusu da barındırıyor. Neredeyse gerçek hayata yakın renkler üreterek gelişmiş görüntü ve video kalitesi sunan NXTVISION teknolojisinden avantaj kazanan TCL 10 Pro, Netflix içeriklerini HDR 10 kalitesinde oynatabilen sayılı akıllı telefondan birisi. Böylece kontrastı artırılmış ve renkleri zenginleştirilmiş birçok HDR içerik, uygun bir fiyatla kullanıcıya ulaşıyor.