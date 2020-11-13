TCL 10 Plus incelemesi

Bu süre zarfında özellikle piyasa fiyatında indirimler yapıldığı görülen cihazın orta segment için oldukça dikkat çekici birkaç özelliği olduğunu söylemek istiyoruz.

Kavisli ekran tasarımını benimseyen TCL 10 Plus dörtlü kamera dizilimiyle geliyor. Fakat telefonun bazı güzel yanlarına rağmen önemli bir eksi yanı bulunuyor ki bu da 10 Plus modelinin tercih edilme oranını önemli ölçüde düşürebilir gibi görünüyor.

İsterseniz şimdi gelin, tüm artısı ve eksisiyle TCL 10 Plus'ı yakından bir inceleyelim.



