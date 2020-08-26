TCL 10 Plus ve TCL 10 SE Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatları

TCL akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor. Genelde katlanabilir akıllı telefon konseptleriyle öne çıkan TCL, şimdi ise TCL 10 Plus ve TCL 10 SE'yi Türkiye pazarına sunmayı hazırlanıyor.

TCL 10 PLUS ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

TCL 10 Plus'ın özellikleriyle başlayalım. TCL 10 Plus, 6,47 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde HDR destekli bir ekrana sahip. Bu ekranın altında ise Snapdragon 665 işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın microSD kart desteği de var. Bu sayede TCL 10 Plus'ın depolama alanı artırılabiliyor.

Ekrandaki çentiğinde 16 MP çözünürlüğünde ön kameraya yer veren telefonun arka kameraları ise 48 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Android 10 ile gelen TCL 10 Plus gücünü ise Quick Charge 3.0 destekli 4500 mAh değerindeki pilinden karşılıyor.

TCL 10 SE'NİN ÖZELLİKLERİ

TCL 10 SE ise TCL 10 Plus'ın biraz daha kırpılmış hali olarak öne çıkıyor. 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran ile gelen TCL 10 SE, gücünü ise MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği ise unutulmuyor.