TCL 10 SE Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

TCL 10 SE Türkiye'ye geldi ve telefonun ülkemizdeki macerası resmen başladı. TCL'nin damla çentiğe sahip telefonunun Türkiye'ye gelmesiyle birlikte fiyatı da belli oldu. Ancak akıllı telefonun özelliklerine geçmeden önce, TCL 10 SE'nin özelliklerine bir göz gezdirelim.

TCL 10 SE ÖZELLİKLERİ

TCL'nin Türkiye'ye sunduğu yeni telefonunda 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Ekran daha önce de söylediğimiz gibi damla çentikli bir yapıda. Bu yapı bize Xiaomi Mi 10 Lite modelini anımsatıyor. Xiaomi Mi 10 Lite'ın 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerasına nazaran, TCL 10 SE'de 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. 10 SE'nin parmak izi okuyucusu da telefonun ekranının altında değil, yan tarafında konumlanıyor. TCL 10 SE gücünü ise MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyorken, bu işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Son olarak telefonun 4000 mAh değerinde 15W hızlı şarj ve On The Go adı verilen tersine şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim.

10 SE, arka yüzeyinde ise üçlü bir kamera kurulumu ile bizleri selamlıyor. Android 10 tabanlı TCL UI ile gelen telefonun kameraları sırasıyla 48 MP ana kamera + 5 MP + 2 MP olarak görev yapıyor.

TCL 10 SE FİYATI

TCL 10 SE fiyatı şirket tarafından 2,499 TL olarak belirlenmiş durumda. TCL'nin yeni akıllı telefonunu Türkiye'de kar gümüşü ve buz siyahı renk seçenekleriyle satın almak mümkün.