HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TCL 10 SE Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

TCL 10 SE Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2020 16:41 | Son Güncelleme

TCL 10 SE, Türkiye'de satışa çıktı. TCL'nin yeni akıllı telefonu 4000 mAh değerinde bir pil bulunduruyor. TCL 10 SE fiyatı ile ise segmentindeki rakiplerinin arasına yerleşiyor. Peki TCL 10 SE özellikleri ile neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

TCL 10 SE Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

TCL 10 SE Türkiye'ye geldi ve telefonun ülkemizdeki macerası resmen başladı. TCL'nin damla çentiğe sahip telefonunun Türkiye'ye gelmesiyle birlikte fiyatı da belli oldu. Ancak akıllı telefonun özelliklerine geçmeden önce, TCL 10 SE'nin özelliklerine bir göz gezdirelim.

TCL 10 SE ÖZELLİKLERİ

TCL'nin Türkiye'ye sunduğu yeni telefonunda 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Ekran daha önce de söylediğimiz gibi damla çentikli bir yapıda. Bu yapı bize Xiaomi Mi 10 Lite modelini anımsatıyor. Xiaomi Mi 10 Lite'ın 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerasına nazaran, TCL 10 SE'de 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. 10 SE'nin parmak izi okuyucusu da telefonun ekranının altında değil, yan tarafında konumlanıyor. TCL 10 SE gücünü ise MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyorken, bu işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Son olarak telefonun 4000 mAh değerinde 15W hızlı şarj ve On The Go adı verilen tersine şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim.

TCL 10 SE özellikleri

10 SE, arka yüzeyinde ise üçlü bir kamera kurulumu ile bizleri selamlıyor. Android 10 tabanlı TCL UI ile gelen telefonun kameraları sırasıyla 48 MP ana kamera + 5 MP + 2 MP olarak görev yapıyor.

TCL 10L Türkiye'de! İşte TCL 10L Türkiye fiyatıTCL 10L Türkiye'de! İşte TCL 10L Türkiye fiyatı

TCL 10 SE FİYATI

TCL 10 SE fiyatı şirket tarafından 2,499 TL olarak belirlenmiş durumda. TCL'nin yeni akıllı telefonunu Türkiye'de kar gümüşü ve buz siyahı renk seçenekleriyle satın almak mümkün.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Xiaomi dijital fotoğraf makinelerini telefonlara getirebilir!Xiaomi dijital fotoğraf makinelerini telefonlara getirebilir!
1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Suda doğum yaptı! Olay olan video
Suda doğum yaptı! Olay olan video
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beklenen oldu: WhatsApp süreli mesajlar özelliğini resmen duyurdu
WhatsApp beklenen duyuruyu yaptı! 7 gün sonra yok olacaklar
Xiaomi teleskopik lens teknolojisi ile telefon kameralarını değiştirebilir
Xiaomi dijital fotoğraf makinelerini telefonlara getirebilir!
Son dakika... Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı
Netflix ve Amazon Prime Video lisans aldı
Samsung, Galaxy S21 üretimine başladı iddiası
Samsung, Galaxy S21 üretimine başladı iddiası
Huawei MediaTek yakınlaşması devam ediyor
Huawei MediaTek yakınlaşması devam ediyor
Samsung Galaxy F12 7000 mAh pil ile geliyor!
Samsung'tan devasa pile sahip dikkat çeken telefon!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.