TCL, Alcatel Mobil Ürünlerini CES 2020'de Sergiliyor

Alcatel 3L

Alcatel 3L, üçlü kamera kurulumuyla geliyor. 48 MP yapay zekalı arka kamera sensörü, ışık hassaslığını artırmak için dört pikseli daha büyük 1.6 μm 12 MP görüntüde bir araya getiren 4'ü 1 arada büyük piksel teknolojisi sayesinde düşük ışık durumunda video ve fotoğraf çekilmesini sağlıyor. Cihaz aynı zamanda 22 farklı arka planı otomatik olarak algılayabilmek için yapay zeka algoritmalarını kullanıyor. Ek olarak 115° süper geniş açılı lens ile donatılan 5 MP kamera, kullanıcıların geniş fotoğraflar çekmelerini sağlıyor. Makro lens bulunan 2 MP arka kamera da fotoğrafların yakından ayrıntılı çekilmesini sağlıyor. Telefonda LCD flaşlı 8 MP ön kamera da mevcut.

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Alcatel 3L aynı zamanda Aurora adı verilen yeni bir tasarımla geliyor. Bu tasarımda lazerle desen teknolojisi ile yapılmış, parlak gradyan arka panel yer alıyor. Bu tasarım sayesinde telefonda Kuzey Işıkları'nı andıran renkler, değişerek kendisini gösteriyor.

Alcatel 3L, 6.22 inç HD+ Geniş ekranla geliyor. Telefon, 19:9 görüntü oranına sahip. Sekiz çekirdekli işlemciye, 4 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolamaya da sahip. Batarya da günlük kullanımda bir gün yetiyor.