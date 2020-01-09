TCL, Alcatel Mobil Ürünlerini CES 2020'de Sergiliyor

Alcatel 3L
Alcatel 3L, üçlü kamera kurulumuyla geliyor. 48 MP yapay zekalı arka kamera sensörü, ışık hassaslığını artırmak için dört pikseli daha büyük 1.6 μm 12 MP görüntüde bir araya getiren 4'ü 1 arada büyük piksel teknolojisi sayesinde düşük ışık durumunda video ve fotoğraf çekilmesini sağlıyor. Cihaz aynı zamanda 22 farklı arka planı otomatik olarak algılayabilmek için yapay zeka algoritmalarını kullanıyor. Ek olarak 115° süper geniş açılı lens ile donatılan 5 MP kamera, kullanıcıların geniş fotoğraflar çekmelerini sağlıyor. Makro lens bulunan 2 MP arka kamera da fotoğrafların yakından ayrıntılı çekilmesini sağlıyor. Telefonda LCD flaşlı 8 MP ön kamera da mevcut.
OPPO Reno2 Hareket Halinde Bile Sarsıntısız Video Çekimi Sunuyor!
Alcatel 3L aynı zamanda Aurora adı verilen yeni bir tasarımla geliyor. Bu tasarımda lazerle desen teknolojisi ile yapılmış, parlak gradyan arka panel yer alıyor. Bu tasarım sayesinde telefonda Kuzey Işıkları'nı andıran renkler, değişerek kendisini gösteriyor.
Alcatel 3L, 6.22 inç HD+ Geniş ekranla geliyor. Telefon, 19:9 görüntü oranına sahip. Sekiz çekirdekli işlemciye, 4 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolamaya da sahip. Batarya da günlük kullanımda bir gün yetiyor.
Alcatel 3L, Avrupa'daki seçili pazarlarda 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. 139€'dan başlayan fiyatlara sahip olacak olan telefon, Bukalemun Mavisi ve Siyah Krom seçenekleriyle piyasada yer alacak.
Alcatel 1S
Alcatel 1S, 13 + 5 + 2 MP üçlü arka kameraya sahip. Yapay zekadan güç alan 12 MP kamera 22 arka planı tanıyabiliyor ve fotoğraf çekerken arka planı otomatik olarak tespit ederek kamerayı ona göre ayarlıyor. Ayrıca bokeh efektine sahip 5 MP kamera da fotoğraflarda ana ögeye odaklanarak ‘arka planın bulanıklaşmasını' sağlayan portre modunu sunuyor. 2 MP makro kamera da küçük bitkilerin, hayvanların hatta böceklerin fotoğrafının çekilmesini sağlıyor.
Huawei Nova 5T İncelemesi | Gözüm Seni Bir Yerden Isırıyor…
Alcatel 1S, sekiz çekirdekli işlemciye ve tüm gün yeten bataryaya sahip. Kullanıcılara aynı zamanda 6.22 inç HD+ Geniş ekran da sunuluyor. Aurora tasarımı, Alcatel 1S'te de bulunuyor ve S şeklindeki eğimli tasarımla tamamlanıyor.
Alcatel 1S, Avrupa'daki seçili pazarlarda 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. 99€'dan başlayan fiyatlara sahip olacak olan telefon, Akik Taşı Yeşili ve Gri seçenekleriyle piyasada yer alacak.
Alcatel 1B
Alcatel 1B, Android 10'un (Go sürümü) yanı sıra dört çekirdekli işlemcisi ve 2 GB RAM'iyle iki katı depolama sunuyor.
Akıllı telefonda bulunan Akıllı Yönetici (Smart Manager) hizmeti, arka planda çalışarak hafızayı temizliyor ve gücü optimize ediyor. Alcatel 1B'nin tüm gün yeten 3000 mAh bataryası bulunuyor. Özel Google Assistant tuşu ise dahili bir şekilde geliyor.
Alcatel 1S, Avrupa'daki seçili pazarlarda 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. 99€'dan başlayan fiyatlara sahip olacak olan telefon, Siyah ve Çam Yeşili seçenekleriyle piyasada yer alacak.
TCL, CES 2020’de İlk 5G Akıllı Telefonunu Tanıtıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum