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TCL Android tabletleri ile gündeme düşecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Şirket; orta segmenti hedefleyeceği bu yeni tablet modellerinde hem fiyat hem de özellikler bakımından TCL Android tabletleri ismi altında son derece güçlü geliyor.

TCL Android tabletleri ile gündeme düşecek

TCL tarafından çıkarılacak ilk model; 10 TABMAX modelinde 10,4 inçlik bir ekran tercih edildi. Diğer birçok orta segment tabletin aksine 2000 x 1200 piksellik ekran TCL Stylus kalem desteği sağlanacak. Böylece kullanıcıların çok daha keyifli bir deneyim yaşaması amaçlanıyor.

TCL tabletleri hangi özelliklere sahip?

Bu yeni modelde 4 GB RAM ve 64 GB da dahili depolama gibi özellikler yer alıyor. Aslında fiyatı diğerlerine göre biraz daha uygun gibi görülse dahi durum pek öyle değil. 295 dolar, yani yaklaşık 2.190 TL fiyata sahip olacak. İşlemci bakımından TCL 10 TABMAX’in MediaTek MT8768T işlemci ile kullanıcılara hizmet verdiği ifade ediliyor.

TCL 10 TABMID ise 8 inçlik daha küçük bir ekran ile karşımıza çıkıyor ve bu ürünün avantajlı olduğunu söylemek mümkün. Grafiklerden ise işlemcinin üzerinde bulunan Adreno 610 işlemcinin yer aldığı ifade ediliyor. USB 2.0 Type-C girişi, kulaklık girişi ve parmak izi okuyucu gibi birçok özellik bu cihazda mevcut.

Bu modelin fiyatı; 270 dolara yani yaklaşık 2.000 TL’ye denk geliyor. Tüm bu fiyatlara vergi dahil değildir. İşin içine vergiler de girerse fiyatlar çok daha yukarı çıkacaktır. Sizce bu tablet modelleri alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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