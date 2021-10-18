HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TCL’nin ilk akıllı gözlüğü Thunderbird tanıtıldı

TCL’nin ilk akıllı gözlüğü Thunderbird tanıtıldı

18.10.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji tutkunlarının yıllardır sabırsızlıkla beklediği bir ürün var; Akıllı gözlükler. Bir dönem Google bunun için yoğun mesai harcamış fakat başaramamıştı. Şimdi ise Xiaomi ve TCL bu konuda önemli adımlar atıyor.

TCL’nin ilk akıllı gözlüğü Thunderbird tanıtıldı

Hatırlanacağı üzere Xiaomi geçtiğimiz günlerde ilk akıllı gözlüğünü tanıtmıştı. Bu gözlüğün ardından şimdi de TCL’nin Thunderbird ismini verdiği ilk akıllı gözlüğü görücüye çıktı.

Aileler için tasarlanmış akıllı çocuk saatiAileler için tasarlanmış akıllı çocuk saati

İŞTE TCL THUNDERBIRD

Hemen baştan belirtelim. TCL Thunderbird Xiaomi’nin akıllı gözlüğüne göre çok daha üstün özelliklerle donatılmış bir cihaz. Dilerseniz gözlüğe ait tanıtım videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Videoda da görüldüğü üzere TCL Thunderbird’i gözlüğün çerçeve kısmında bulunan panellerle kontrol edebiliyorsunuz. Pek çok cihazla uyumlu olarak çalışabilen gözlük, size sanal dünyanın kapılarını da sonuna kadar açıyor.

Elbette böyle bir ürünün ne derece kullanışlı olduğunu denemeden bilmek biraz zor. Dolayısıyla yayınlanan bir video üzerinden bu cihazın geleceği şekillendireceğini söylemek hayli güç olacaktır. Fakat ileride bu tarz ürünlerin telefonların pabucunu dama atacağını söylemek de pek yanlış olmaz. Keza böyle bir gözlükle tüm iletişim ağınızı kontrol edebilirsiniz.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Uzun süredir Apple’ın da yeni bir akıllı gözlük tanıtacağı söyleniyor. Fakat henüz somut bir adım görebilmiş değiliz.

Yerli üretim TCL 20 SE incelemesiYerli üretim TCL 20 SE incelemesi

Akıllı gözlüğün nasıl çalıştığını gösteren videoyu izlemek için buraya tıklayınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileriKoronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileri
Ay'a Wi-Fi ağı kuracaklar!Ay'a Wi-Fi ağı kuracaklar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Savaş jetinin kanopisi düştü! Tüm uçaklar denetleniyor

Savaş jetinin kanopisi düştü! Tüm uçaklar denetleniyor

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.