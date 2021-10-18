TCL’nin ilk akıllı gözlüğü Thunderbird tanıtıldı

Hatırlanacağı üzere Xiaomi geçtiğimiz günlerde ilk akıllı gözlüğünü tanıtmıştı. Bu gözlüğün ardından şimdi de TCL’nin Thunderbird ismini verdiği ilk akıllı gözlüğü görücüye çıktı.

İŞTE TCL THUNDERBIRD

Hemen baştan belirtelim. TCL Thunderbird Xiaomi’nin akıllı gözlüğüne göre çok daha üstün özelliklerle donatılmış bir cihaz. Dilerseniz gözlüğe ait tanıtım videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Videoda da görüldüğü üzere TCL Thunderbird’i gözlüğün çerçeve kısmında bulunan panellerle kontrol edebiliyorsunuz. Pek çok cihazla uyumlu olarak çalışabilen gözlük, size sanal dünyanın kapılarını da sonuna kadar açıyor.

Elbette böyle bir ürünün ne derece kullanışlı olduğunu denemeden bilmek biraz zor. Dolayısıyla yayınlanan bir video üzerinden bu cihazın geleceği şekillendireceğini söylemek hayli güç olacaktır. Fakat ileride bu tarz ürünlerin telefonların pabucunu dama atacağını söylemek de pek yanlış olmaz. Keza böyle bir gözlükle tüm iletişim ağınızı kontrol edebilirsiniz.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Uzun süredir Apple’ın da yeni bir akıllı gözlük tanıtacağı söyleniyor. Fakat henüz somut bir adım görebilmiş değiliz.

Akıllı gözlüğün nasıl çalıştığını gösteren videoyu izlemek için buraya tıklayınız

