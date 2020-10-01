TCL televizyonlar Türkiye'ye geldi! İşte açıklanan TCL televizyon fiyatları

TCL Türkiye'de bir süredir faaliyette. Özellikle TCL 10L ve TCL 10 Plus gibi akıllı telefonlarıyla dikkat çeken Çinli firma, aslında sadece bir akıllı telefon üreticisi değil. TCL halihazırda global pazarda kendi markasına ait televizyonlarıyla da yer alıyor. Yurt dışında satışta olan TCL televizyonlarından ikisi, şimdi ise yeni bir ülkeye daha geldi; Türkiye'ye.

TCL 55P8M VE 50P8M TÜRKİYE'DE

TCL, Türkiye'de televizyon satışına başladı. Çinli firma ilk olarak 55 inçlik TCL 55P8M ve 50 inçlik 50P8M model televizyonlarıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. OLED yerine LED panel kullanan bu televizyonlar 4K çözünürlük sunuyor ve Android işletim sistemini kullanıyorlar. Her iki televizyon da dahili uydu alıcılı olarak listeleniyor.

TCL TELEVİZYON FİYATLARI BELLİ OLDU

TCL Türkiye'deki televizyonları için fiyatları da açıkladı. Buna göre 50 inçlik TCL 50P8M fiyatı için 4899 TL'lik bir etiket belirlendi. TCL 55P8M fiyatı ise 5799 TL olarak duyurulmuş durumda. TCL'nin aralık ayından itibaren Türkiye'deki ürün gamına 32 inçten 75 inçe kadar yeni modeller eklenecek. En azından firmanın aktardığı bilgiler bu yönde.

